Comeback nach 40 Jahren Abba-Show startet in London

Live-Konzert stand nie zur Debatte

„Seit wir uns getrennt haben, bin ich ja andauernd mit meinem jüngeren Ich konfrontiert“, scherzt Ulvaeus, der sich daran gewöhnt hat, beinahe täglich alte Bilder oder Konzertvideos von sich zu sehen. Doch die „Abba-tare“ auf der Bühne zu erleben, sei nicht dasselbe. „Ich sehe diesen jungen Typen auf dem Bildschirm und habe das Gefühl, der hat eine eigene Persönlichkeit. Das bin ich. Aber da ist auch noch etwas Anderes. Es ist sehr interessant.“

Zusammengerechnet waren Abba während ihrer knapp zehnjährigen aktiven Karriere nur wenige Monate auf Tournee. Aus Live-Konzerten machte sich das Quartett nämlich wenig. „Wir waren immer viel mehr daran interessiert, Songs zu schreiben und was Neues aufzunehmen“, erinnert sich Ulvaeus. Entsprechend stand eine Reunion-Tour trotz lukrativer Angebote auch nie zur Debatte. Die „Abba-tare“ holen das jetzt nach – sehnsüchtig erwartet von Millionen Fans.

Abba im Ruhrpott?

Dass die Show in London stattfindet und nicht etwa in Stockholm, hat Platzgründe. Die Technik hinter „Abba Voyage“ ist so komplex, dass dafür extra ein eigenes Theater gebaut werden musste. „Stockholm war zu klein“, berichtet Ulvaeus. „Die Frage war also eher: London oder das Ruhrgebiet. Wir brauchten einen Platz, an dem die Show lange bleiben kann.“ Es hätte auch irgendwo mitten in Deutschland sein können, sagte Ulvaeus, doch ILM – die Firma, die die „Abba-tare“ geschaffen hat – sitzt in Großbritannien und den USA. „Deshalb war die Infrastruktur in London für dieses Projekt besser geeignet.“ Nahe dem Olympiastadion in Stratford steht nun die Abba-Arena.

Nachdem die Band Abba vor kurzem ihr erstes Studioalbum seit 40 Jahren veröffentlicht hat, das ebenfalls „Abba Voyage“ heißt, erreicht der Kult um die schwedischen Pop-Ikonen mit der Konzertshow ein neues Level. Nicht nur für Abba-Fans ist das ein Grund zur Freude. Der viel beschäftigte Ulvaeus, der im Sommer auch noch in Stockholm das Musical „Pippi Langstrumpf im Zirkus“ auf die Bühne bringt, ist mindestens genauso begeistert. „Das sind zwei wirklich spannende Projekte“, schwärmt er. „Es ist eine wirklich coole Zeit.“ Tickets für „Abba Voyage“ kosten zwischen 25 und 169 Euro, weitere Shows sind geplant.