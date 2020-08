Comeback bei Dresdner Band medlz Jubel für Ex-No Angel Nadja

Die Berlinerin, die früher mit der aus der TV-Castingshow „Popstars“ hervorgegangenen No Angels und als Solokünstlerin Erfolge gefeiert hatte, war im Oktober 2019 für die scheidende Altistin des Quartetts angeheuert worden. Sie hat vor zwei Jahren wieder angefangen, in Chören und Bands zu singen. „Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, nochmal in einer Band zu sein.“ Beim Vorsingen im Sommer 2019 überzeugte die gebürtige Hessin.