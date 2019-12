Und was sieht David Hockney so, wenn er durchs Fenster seines Hauses in Bridlington, East Yorkshire blickt? Blumen natürlich und geschlossene Fensterläden, durch die knallig die Sonne bricht. Das Dach eines Hauses gegenüber, das von einem Baukran überragt wird. Mal bescheint eine Tischlampe ein Buch, mal ersetzt eine Kaffeekanne die Blumen.Im Kreislauf des Tages, im Kreislauf des Jahres.