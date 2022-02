Coca-Cola Künftig werden Einwegflaschen mit befestigten Deckeln verkauft

Umstellung in weiteren EU-Ländern geplant

„In Deutschland kommen zwar bereits 97 Prozent der Einweg-PET Flaschen über das Pfandsystem zurück und davon rund 95 Prozent sogar mit Deckel“, erklärte Coca-Cola-Manager Stefan Kunerth. „Aber wir wollen in Zukunft auch die letzten Deckel einem Recycling zuführen und zeigen Pioniergeist hier in Deutschland mit der Umstellung als eines der ersten Länder bei Coca-Cola in Europa.“ Schrittweise werde die Umstellung auch in weiteren EU-Ländern beginnen.