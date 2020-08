CobbleHoppel in Marbach Schnappschüsse ersetzen die Schweißtropfen

Marbach - Dass das stets am 3. Oktober stattfindende Radspektakel „CobbleHoppel“ in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, ist bereits seit ein paar Wochen beschlossene Sache (wir berichteten). Eine Entscheidung, die den Organisatoren nicht leicht fiel – wäre doch ausgerechnet die diesjährige Ausgabe auf einen Samstag gefallen. Weshalb das Team vorgesehen hatte, das Bergsprint-Rennen in die Abendstunden zu verlegen, um die Atmosphäre auf der engen, holprigen und steilen Torgasse in der Marbacher Altstadt für Fahrer und Zuschauer noch spezieller werden zu lassen. Das Motto: Put on the red light. Geschaffen worden wäre eine Nachtclub-Atmosphäre, gefahren worden wäre zugunsten von Frauenhäusern.