Coach des VfB Stuttgart Hier steht Pellegrino Matarazzo im Bundesliga-Vergleich

Seit zweieinhalb Jahren ist Pellegrino Matarazzo nun schon Trainer des VfB Stuttgart – und hat in dieser Zeit schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Den Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2020 und eine starke Premieren-Saison im Oberhaus, dann in der zurückliegenden Saison einen nervenaufreibenden Abstiegskampf mit einem Happy End in allerletzter Minute.