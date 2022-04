CO2-Emissionen Mercedes verfolgt neues Klimaziel

Der Autobauer Mercedes-Benz will den Ausstoß der klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen in den kommenden Jahren deutlich senken. Mercedes-Chef Ola Källenius kündigte dazu mit seinem Vorstandsteam in einer digitalen Konferenz für Investoren und Analysten ein ganzes Paket von Maßnahmen an. Es war die erste sogenannte ESG-Konferenz, in der berichtet wurde, wie der Stuttgarter Konzern die in der Wirtschaft immer wichtigeren Anforderungen von Investoren mit Blick auf die Umwelt (Environment), Soziales (Social) und rechtschaffene Unternehmensführung (Governance) erfüllen will.