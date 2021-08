Club-Vereinigung ECA Rummenigge fordert Reform des Financial Fair Play

Das Financial Fair Play der UEFA schreibt im Grundsatz vor, dass die am Europapokal teilnehmenden Clubs nicht mehr ausgeben sollen, als sie einnehmen. Angesichts der Millionen-Transfers und -Gehälter europäischer Topclubs gibt es aber massive Kritik an dem System und dessen Wirksamkeit. Es bedürfe eines "konkreten" Strafenkatalogs, sagte Rummenigge. "Mann muss nicht wild um sich schießen, aber ein paar kleine Details verändern."