Climax-Haustüren in Ilsfeld Hier beginnt Zuhause

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie wohl sich Besucher bei uns fühlen“, sagt Bernd Mayer, Geschäftsführer der Climax Haustüren GmbH. Der Fachbetrieb besteht seit 27 Jahren und beschäftigt heute insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb und in der Produktion. Die über 400 Quadratmeter große Ausstellung in Ilsfeld wird gerade auf 600 Quadratmeter erweitert. Auch in Zeiten von Corona ist das Unternehmen für seine Kunden und Kundinnen da: Beratungstermine gibt es zurzeit auf Anfrage telefonisch oder per E-Mail. „Wir nehmen uns gerne Zeit für unsere Kunden, überlassen nichts dem Zufall und beantworten Fragen kompetent und freundlich“, sagt Büroleiterin Christine Jauß.