Climax Haustüren in Ilsfeld Beratung und Service: Premium statt Business

Altholztüren sind besonders gefragt

An einem Modell erklärt der Chef die Besonderheiten eines Türblattaufbaus mit der beeindruckenden Stärke von 100 Millimetern: „Wir fertigen auch flächenbündige Türen ohne Glashalteleisten. Der Reinigungsaufwand ist bei einer derartigen homogenen Oberfläche erfreulich gering“, weiß der Schreinermeister. Die nach RC2 und RC3 geprüften Türen besitzen je nach Typ eine patentierte, bewegliche Oberfläche, die jeglicher Witterung standhält. Besonders gefragt sind Altholztüren in unterschiedlichen Ausführungen: Das Furnier sucht sich der Bauherr vor der Produktion persönlich aus. Die Struktur des Holzes sorgt für eine einheitliche Optik, die sich auch im Rahmen fortsetzen kann. „Duftende, geölte Naturhölzer sind ein Erlebnis für die Sinne“, erklärt Regina Mayer, Ehefrau von Bernd Mayer und zuständig für Werbung, Studiodekoration und Events. Haustüroberflächen aus dem Naturwerkstoff Keramik verbinden modernes Design mit absoluter Kratzunempfindlichkeit. In Kombination mit filigranem Edelstahl entsteht aus der charakteristischen Optik und ansprechenden Haptik der Keramik eine besondere Harmonie. Haustüren von Climax gibt es auch in einer ausdruckstarken Beton-Optik, deren Lunger (Lufteinschlüsse) einen verblüffenden 3D-Effekt haben.