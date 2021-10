Claudia-Schiffer-Ausstellung Die Abgründe der schönen heilen Supermodel-Welt

Lüge des Authentischen

Überhaupt scheint die Behauptung des Natürlichen und Authentischen die größte Lüge der Modefotografie der 1990er zu sein. In den 1980ern, die das Künstliche, Grelle, Übertriebene liebten, fiel es schwer, das Schönheitsideal, für das die Models standen, mit dem wirklichen Leben zu verwechseln. Die 1990er, das zeigt die Schau, wollten uns weismachen, dass wir Schnappschüsse aus dem wirklichen Leben sehen – etwa wenn Juergen Teller Kate Moss in einem zerwühlten Bett fotografiert.

Demokratisierung des Modeljobs?

Die Ära der Supermodels ging zwar mit den 1990ern zu Ende, der Schein des Authentischen wirkt aber nach – bei all den Instagram-Models, die uns glauben lassen, dass es die einfachste Sache der Welt ist, perfekt auszusehen, selbst wenn man gerade erst aufgewacht ist oder die Nacht durchgemacht hat. Die Lüge der natürlichen Schönheit, die besonders Mädchen und jungen Frauen in sozialen Netzwerken aufgetischt wird, ist gefährlich, sagen viele Experten. Doch Claudia Schiffer sieht auch im Instragram-Model-Trend nur das Positive – nämlich die Demokratisierung des Modelns. Und so endet die Ausstellung naiv mit einem Spiegel auf dem steht: „The Next Fashion Icon? It’s You!“ – Die nächste Mode-Ikone? Die bist du!

Claudia Schiffer: Captivate!

Person

Claudia Schiffer, 1970 in Rheinberg geborgen, wurde 1987 in einer Düsseldorfer Diskothek entdeckt. Sie zählte in den 1990ern zu den international gefragtesten und bestbezahlten Supermodels. Sie war auf über 1000 Magazincovern zu sehen.

Ausstellung

Claudia Schiffer hat für die „Captivate! Modefotografie der 90er“ im Düsseldorfer Kunstpalast rund 150 Fotografien ausgewählt, die ihrer Meinung nach das Jahrzehnt am besten zusammenfassen. Die Ausstellung ist bis zum 9. Januar 2022 zu sehen. Öffnungszeiten und Infos unter: www.kunstpalast.de