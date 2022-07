Civitanova Marche Italien: Nigerianischer Straßenhändler getötet

Der Regionalpräsident der Region Marken, wo Civitanova Marche liegt, sprach auf Facebook von "wahnsinniger und beispielloser Gewalt". Die Region will ihm zufolge in einem möglichen Gerichtsprozess als Zivilpartei auftreten.

Der Bürgermeister von Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, traf am Samstag die Frau des Toten am Tatort, wo Menschen Blumen niederlegten. "Die Stadt ist erschüttert und gezeichnet vom Schmerz", schrieb er auf Facebook. Zahlreiche Menschen aus der afrikanischen Gemeinschaft protestierten vor Ort und riefen "We want justice" (Wir wollen Gerechtigkeit). Auch Politiker von linken bis rechten Parteien in Rom, die gerade mitten im Wahlkampf stecken, drückten ihr Entsetzen über das Verbrechen und den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.