City-Management zieht um Alte Sakristei – neue Bewohner

Auch der Stadtmarketingverein zieht in die Alte Sakristei

Citymanagerin Heike Büttner ist dieser Tage aber schon umgezogen. In den vergangenen zehn Monaten ihrer neuen Tätigkeit, war sie in verschiedenen Büros innerhalb der Verwaltung untergeschlüpft. Zuletzt saß sie im Trauzimmer im obersten Stockwerk des historischen Rathauses. Ein Büro mit besonderem Atmosphäre – klar – aber jetzt freue sie sich über und auf das neue Domizil. In dieses wird in einigen Wochen auch die Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins einziehen. Voraussichtlich im November werden die noch fehlenden Möbel geliefert.