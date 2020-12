Circus Krone Weltgrößter Zirkus hält sich mit ausgefallenen Ideen über Wasser

Staatlichen Soforthilfe stünden bei einem größeren Zirkus etwa zehnmal höhere laufende Kosten gegenüber. Für große Zirkusse hätten sich auch Gastspiele mit nur einem Drittel der Sitzplätze nicht rentiert. Ohne Kredite hätte deshalb kaum einer dieser Betriebe überlebt. Auch der Circus Krone hat sich bei seiner Hausbank eine Kreditlinie gesichert, wenn auch noch nicht in Anspruch genommen. In Aussicht stehe nun eine Überbrückungshilfe für Januar bis Juni 2021, blickt der Chef des Zirkusverbands in die nahe Zukunft. „Wenn die kommt, hoffe ich, dass unsere Branche es größtenteils übersteht“, sagt Huppertz.

Ein Optimist sieht schwarz für die Wintersaison

Auch wenn es derzeit unabsehbar sei, wann größere Zirkusse wiedereröffnen können. Letzteres weiß auch Lacey nicht. Für die eigentlich im Krone-Bau im Dezember beginnende Winterspielzeit sieht er jedenfalls schwarz. „Es schaut nicht gut aus“, räumt der sonst chronisch optimistische Zirkus-Chef ein. Seine Hoffnungen ruhen realistisch gesehen eher auf der Sommersaison 2021, für die Krone fast 200 Zirkuswagen in Bewegung setzt. Ewig könne man sich jedenfalls nicht mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und verrückten Ideen über Wasser halten. „Entlassen haben wir niemanden“, stellt Lacey klar. Von den 250 internationalen Artisten und sonstigen Mitarbeitern seien aber 150 mittlerweile in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Die anderen hundert Leute lebten seit März in Zirkuswagen sowie Wohnungen auf dem Krone-Gelände und würden über die Betriebskantine verpflegt. Noch weniger als Entlassungen kann der Krone-Chef sich einen Notverkauf von Tieren vorstellen. „Die gehören zur Familie“, stellt er klar und wird trotzig. „Der Circus Krone hat zwei Weltkriege überstanden“, sagt er und will nun auch der Corona-Krise trotzen.