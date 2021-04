Chronik des Scheiterns FC Schalke 04 nach Horrorsaison vor dem Abstieg

Was danach folgte war ein beispielloser Absturz. Nach 16 Spielen ohne Sieg beendete der Revierclub die Saison 20/21 als Zwölfter. Nicht nur sportlich ging es turbulent zu. So trat der durch die Corona-Ausbrüche in seinen Schlachtbetrieben in Schlagzeilen geratene Aufsichtsratschef Clemens Tönnies am 30. Juni von allen Ämtern zurück. Die Vereinsführung fiel bei den Fans in Ungnade, weil sie im Rahmen der Ticketrückerstattung für Geisterspiele um einen sogenannten Härtefallantrag bat. Wachsende finanzielle Nöte zwangen den Club im Juli 2020, beim Land NRW eine Bürgschaft zu beantragen.