Christopher Tolkien ist gestorben Der Hüter von Mittelerde

Wuchtige Materialienbände

Tolkiens Werk wurde eine der meistgelesenen literarischen Schöpfungen des 20. Jahrhunderts – und prägte die Existenz von Christopher, der am 15. Januar im Alter von 95 Jahren in seinem Wohnort Draguignan in Frankreich gestorben ist. Seit den 70er Jahren hatte Christopher Tolkien die vielen Aufzeichnungen, Entwürfe, Notizen, Kladden und Hintergrundschriften seines Vaters geordnet und wuchtige Materialienbände zur Fantasy-Welt Mittelerde vorgelegt, zu trocken für den Gelegenheitsleser, aber pures Manna für den großen inneren Kreis der Tolkien-Verzückten: das „Silmarillion“, die „Unfinished Tales“ und „The History of Middle Earth“.