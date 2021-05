Christie’s-Präsident Boll über Sammlerin Karin von Maur: „Extrem konsequent“

Mehr als Oskar Schlemmer

Karin von Maur hat immer einen sehr scharfen Blick auf die Kunst gehabt. So impulsiv sie war und ist, so unmissverständlich schloss sie doch auch aus ihrer Sicht Schnelllebiges aus. Ihre Entscheidung für Daniel Richter ist insofern nicht weniger ein Statement wie das erwartbare Interesse an Peter Roehr – oder?