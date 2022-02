„Christiane F.“-Abend bei Arte Als ein Junkiemädchen alle schockte

Der Film, der einst fünf Millionen Besucher in die deutschen Kinos lockte, wirkt auch heute noch. Gerade darum ist es ein Glück, dass Arte ihn nicht alleine ins Programm stellt, sondern zwei spannende Dokumentationen folgen lässt. Eben weil der Film noch wirkt, könnte man meinen, damals habe er genau so gewirkt. Dass er aber viel aufrüttelnder war, auf mehr Unwissenheit und Illusionen traf, dass Buch und Film Politik und Justiz in Bewegung brachten, nicht immer in die richtige Richtung, ist heute auch nicht mehr all jenen präsent, die damals Leser und Kinogängerinnen waren. Geschweige denn jenen, die nur die Neuverfilmung als Streamingserie kennen. Silvia Palmigianos Doku „Kino im Rausch“ und Claire Laboreys „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: Lost Generation“ gehen also den Kontexten und Befindlichkeiten von damals erhellend nach. Sie folgen beide keiner fixen Agenda, nehmen Widersprüche zur Kenntnis und lassen sie stehen.