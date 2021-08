Christian von Holst wird 80 Frischer Wind in der Staatsgalerie Stuttgart

Von Holst hat den Neubau der Neuen Staatsgalerie begleitet

Geboren wurde von Holst in Danzig, aufgewachsen ist er in Rheinland-Pfalz. Er hat Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften und Archäologie studiert – unter anderem in Florenz, wo er mehrere Jahre wissenschaftlicher Assistent am Kunsthistorischen Institut war. 1975 kam er an die Staatsgalerie Stuttgart und war für das 19. Jahrhundert tätig – und nebenbei für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Heute wäre das undenkbar, die Öffentlichkeitsarbeit ist eine eigenständige Abteilung in jedem Museum. Seine wichtigste Aufgabe erhielt von Holst, als der Beschluss zum Bau der Neuen Staatsgalerie von James Stirling fiel. Er wurde 1977 Baureferent und begleitete viele Jahre lang die Planungen zur Neuen Staatsgalerie.