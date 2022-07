Christian Lindner und Franca Lehfeldt Alles, was man zur Hochzeit (nicht) wissen muss

Wie wird gefeiert?

Am Donnerstag geht es los mit der standesamtlichen Trauung. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, bestätigte, dass er das Paar trauen wird. Danach, hat die „Berliner Zeitung“ recherchiert, wird im Restaurant „Vogelkoje“ auf die Frischgetrauten angestoßen. Aus FDP-Kreisen war zu erfahren, dass die Feierlichkeiten noch das ganze Wochenende weitergehen: Am Freitag soll es einen Polterabend geben und am Samstag wollen sich Lindner und Lehfeldt in der Keitumer Kirche Sankt Severin das Jawort geben. Wo die große Hochzeitssause steigt: Angeblich in der Sansibar – wie könnte es auf Sylt auch anders sein?