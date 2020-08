Christian Kohlund wird 70 Serienstar mit sonorer Stimme

Borchert ist sein Liebling

Professor Vollmer, Martin Winter oder Borchert, was ist seine Lieblingsrolle? Kohlund zögert keine Sekunde: „Ganz klar Borchert.“ Er sieht den Anwalt als vielschichtige Figur, die für Schauspieler noch mehr Reiz habe als ein Strahlemann. „Bei so etwas wie Borchert, da hat man mehr Einfluss auf die Figur als in manchen anderen Rollen. Und ich darf feststellen, dass man Leute, die ,Traumhotel’-Fans waren, mitgenommen hat, dass sie die Figur auch mögen.“ Kurz vor Weihnachten sind die Folgen 11 und 12 geplant. Die Dreharbeiten in den Schweizer Bergen wurden im März durch die Corona-Krise unterbrochen. Allerdings waren die Außenaufnahmen da bereits im Kasten, wie Kohlund sagt.

Bei aller TV-Präsenz sieht Kohlund sich aber als Theatermensch, wie seine Eltern, das Schauspielerehepaar Erwin Kohlund und Margrit Winter. Er stand schon als Kind an der Seite seines Vaters auf der Bühne und studierte später am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. „Das ist meine künstlerische Heimat“, sagt Kohlund.

Er arbeitet als Theaterschauspieler und Regisseur, hat Hemingway und Kleist inszeniert. Als Paraderolle bezeichnet er den Strafverteidiger Clarence Darrow in dem Ein-Personen-Stück „Im Zweifel für den Angeklagten“ von David W. Rintels (nach einem Buch von Irving Stone). „Da bin ich bei mir angekommen“, sagt Kohlund. Er habe die Rolle über zehn, zwölf Jahre immer weiter entwickelt, und unter anderem auf Bühnen in Berlin, Frankfurt, Wien und Zürich gezeigt.

Sein Wunsch: König Lear auf der Bühne spielen

Kohlund will weder Fernseh- gegen Theaterrollen, noch Charakterstücke gegen Komödien ausspielen. „Ich habe mich immer geweigert, die Nase zu rümpfen über denjenigen, der Boulevard spielt“, sagt er. „Je vielseitiger man sich austoben kann, desto besser. Wichtig ist, dass der Beruf Spaß macht.“ Es müsse auch nicht immer die Hauptrolle sein. „In einer Produktion hat jeder eine tragende Aufgabe, das Ganze muss stimmen“, sagt Kohlund. „Was habe ich davon, die Hauptrolle zu haben, wenn alles andere nicht gut ist?“

Im Rückblick geht Kohlund auch mit sich selbst kritisch ins Gericht. „Ich bin auch nicht immer zufrieden mit mir, so ist es nicht. Man hat auch Arbeiten gemacht, die man im Rückblick vielleicht nicht so toll fand“, sagt er. „Aber hey, das musste zu dem Zeitpunkt eben sein, und so ist es nun. Meine Maxime: Wenn du es machst, dann mach es so gut wie möglich.“ Auf der Theaterbühne hätte Kohlund noch einen Wunsch offen: „König Lear zum Beispiel, das ist ein sensationelles Stück. Wenn alles drum herum stimmt, ja, dann wäre Lear reizvoll.“