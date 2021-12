Christbäume gibt es in Prevorst auch dieses Jahr Zwar kein Markt, aber ein wenig Flair

Oberstenfeld-Prevorst - Trüb ist es und die Ortsstraße menschenleer. Es regnet in Prevorst. Kein Wetter für einen Ausflug in das Idyll, wie er sonst für viele aus der Umgebung zur Adventszeit gehört. Es ist ja auch erst Donnerstag, und wie viele Christbaumkunden am Wochenende in den 440-Einwohner-Ort kommen, erscheint offen. Fest steht nur: Der offizielle Markt ist abgesagt. Trotzdem wird jeder, der in die Löwensteiner Berge kommt, einen Baum mit nach Hause nehmen können.