Chorzentrum eröffnet Berlin erhält Haus für Gesangsensembles

Berlin - Mit dem Deutschen Chorzentrum in Berlin bekommen die 15 000 Chöre in der Bundesrepublik ein festes Zuhause in der Hauptstadt. Das Haus im Bezirk Neukölln solle Ort des Austauschs für die Chor- und Vokalmusikszene in Deutschland sein und zugleich eine Brücke zu den Bewohnern und Institutionen in der unmittelbaren Nachbarschaft schlagen, teilte der Chorverband am Montag zur Eröffnung mit.