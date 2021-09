Chorprojekt für queere Jugendliche Gemeinsam anders fühlen

Treffen in Jugendhäusern geplant

Schon vor den Ferien hatte die 42-jährige Sarah Neumann eine kleine Gruppe zusammen – übrig ist wegen Umzugs zweier nur eine Interessentin. Geplant ist, dass sich die jungen Leute in den Jugendhäusern Marbach und Steinheim treffen. „Aber im Moment kann ich noch keinen Termin nennen“. Ihr Wunsch wäre es, in einem halben Jahr mit vielleicht zehn jungen Leuten regelmäßig am Start zu sein. Und gegebenenfalls einen Auftritt zu wagen. Da werde sie sich aber dem Wunsch der Gruppe unterordnen. Keiner müsse öffentlich singen – zumal damit ja auch ein Outing verbunden wäre.