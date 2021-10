Chipkrise Daimler-Werke arbeiten ohne Einschränkungen

Stuttgart - In der kommenden Woche wird der Chipmangel voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Produktion in den Daimler-Werken haben. In keinem Werk muss nach Auskunft eines Konzernsprechers die Arbeit am Band unterbrochen werden. In der vergangenen Woche waren eine Schicht in Sindelfingen und mehrere Schichten im Daimlerwerk Bremen ausgefallen.