CHIO in Aachen Springreiterin Wargers im Großen Preis dabei

Ehning war in der Vorbereitung auf den Nationenpreis auf dem Abreiteplatz mit seinem Pferd A la Carte zu Fall gekommen. Ob er bis Sonntag noch in einer Prüfung in Aachen antritt, ließ er offen.

Zahlreiche in Dressur Spitzenpferde werden geschont

Weniger hochklassig besetzt sind beim CHIO in diesem Jahr die Dressur- und Vielseitigkeits-Konkurrenzen. Dies liegt vor allem am ungewohnten CHIO-Termin im September: Olympia ist vorbei, in der Dressur war die EM in der vergangenen, die EM in der Vielseitigkeit steht in der nächsten Woche in Avenches in der Schweiz an. So verzichten einige Top-Reiterinnen und Reiter, zahlreiche Spitzenpferde werden geschont.

Das gilt auch für das deutsche Dressur-Team. Dennoch reichte es im Nationenpreis nach dem Grand Prix für das Quartett um die zweimalige Olympiasieger Jessica von Bredow-Werndl und die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth zu Platz eins. Die Entscheidung fällt am Samstag im Grand Prix Special und am Sonntag in der Kür.

In der Vielseitigkeit rangiert die deutsche Mannschaft um die zweimalige Team-Olympiasiegerin Ingrid Klimke nach den Teildisziplinen Dressur und Springen an fünfter und vorletzter Stelle. Die Nationenwertung wird am Samstag im Gelände entschieden.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-258679/3