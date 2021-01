China verärgert USA schicken Flugzeugträger ins Südchinesische Meer

Bürgermeisterwahl Marbach geht in zweite Runde

Tobias Möhle will weiter mitmischen

Der 37-jährige Rielingshäuser hat bei der Bürgermeisterwahl seine selbst gesetzte Zehn-Prozent-Hürde genommen und am Ende 13,4 Prozent erreicht. In Runde Zwei will er Nichtwähler von sich überzeugen.