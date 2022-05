China Uiguren mit „Tiger Chair“ gefoltert?

Tigerstühle heißen die Konstruktionen, die in China nicht nur in der Uigurenprovinz Xinjang zum Einsatz kommen, und von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch (HRW) als Folterinstrumente eingestuft werden. Dabei handelt es sich um eine Metallkonstruktion, in denen Verdächtige so festgeschnallt werden, dass sie nahezu Bewegungsunfähig sind. Menschen, die bei Verhören viele Stunden oder gar Tage in den Stühlen sitzen mussten, berichten gegenüber HRW von blutendem After und stark angeschwollenen und schmerzenden Beinen.