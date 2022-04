China kämpft gegen das Coronavirus Infizierte werden weggesperrt

Doch Chinas Staatsführung hält an der Nulltoleranzstrategie fest. Im Herbst steht mit dem 20. Parteikongress das vielleicht wichtigste Politereignis des Jahrzehnts an: Xi Jinping wird – als erstes Staatsoberhaupt seit Mao Tsetung – seine dritte Amtszeit ausrufen und sich damit auch formell zum Führer auf Lebenszeit machen. Erst danach wird Peking eine Lockerung seiner Corona-Maßnahmen riskieren. Bis dahin wird das Volk mobilisiert. In Schanghai werden Zivilisten zur Volksmiliz eingezogen. Sie sollen an Ausfallstraßen Temperatur messen oder die Logistik sicherstellen.