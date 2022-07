China Hongkong feiert Rückgabe-Jahrestag mit Flaggenzeremonie

Nach der Rückgabe an die Volksrepublik am 1. Juli 1997 wurde Hongkong unter dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" regiert. Auch bekamen die sieben Millionen Hongkonger seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein "hohes Maß an Autonomie" und viele politische Freiheiten genießen zu können. Nach Erlass des Sicherheitsgesetzes sprechen viele Kritiker jedoch nur noch von "Ein Land, ein System".