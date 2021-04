„Chez Krömer“ mit Günther Oettinger Warum Günther Oettinger so schlecht Englisch spricht

Stattdessen wirft er Oettinger mehrfach vor, dieser habe sich nicht gut auf die Sendung vorbereitet. Der gegenteilige Eindruck entsteht jedoch. Jedenfalls bringt Krömer den 67-Jährigen nur einmal aus der Ruhe, auch hier wieder mit einer Äußerung von Daniel Freund: Oettingers Frau verdiene am Bau eines Einkaufszentrums im neuen Stuttgarter Hauptbahnhof, dessen Bau er selbst als Ministerpräsident noch auf den Weg gebracht habe. „Das ist also durchaus ein Deal, der sich für die ganze Familie lohnt“, so Freund. Oettinger erklärt zunächst nüchtern, seine Lebensgefährtin – nicht seine Frau – sei ehrenamtlich im Vorstand einer Stiftung tätig, die von einem Unternehmen gegründet wurde, das das Einkaufszentrum baue. Sie verdiene daran nichts. Ungehalten wird Oettinger erst, als Krömer weiter darauf herumreitet, nachdem es schon um ein anderes Thema ging. „Schwachsinn, jetzt reicht mir’s!“, sagt er, haut auf den Tisch und verbittet sich Kritik an seiner Lebensgefährtin, die ja nicht zugegen sei, um sich zu verteidigen.

Nach dem Ausbruch wird die Stimmung wieder besser, letztlich lässt das Gespräch aber beide sichtlich genervt zurück. Als letzte Pointe wartet vor der Tür des Verhörraums in Krömers Studio der echte Daniel Freund, doch zu einem wirklichen Gespräch kommt es nicht. Der Grünen-Politiker bietet Oettinger an, in dessen Namen vor laufender Kamera die bezahlten Tätigkeiten zu „canceln“. Der lehnt dankend ab.

„Chez Krömer“ mit Günther Oettinger

Bereits vor der Ausstrahlung der Sendung am Dienstag, 13. April, um 22.45 Uhr im rbb, ist die „Chez Krömer“-Folge mit Günther Oettinger in der ARD-Mediathek zu finden.