Chemikalien entzünden sich Brand in einem Kellerraum in Marbach

Marbach - In der Marbacher Güntterstraße ist in der Nacht zum Sonntag um 0.44 Uhr ein Brand in einem Gebäude in der Güntterstraße gemeldet worden. Im Kellerraum wurde von der Feuerwehr Marbach, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, eine kokelnde Tonne festgestellt.