Chemieunfall Gefahrgutaustritt auf Mannheimer Werksgelände: Großeinsatz

Die Feuerwehr führte auch in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Punkten in der Stadt Luftmessungen durch. "Bislang ergaben die Messungen keine erhöhten Werte", teilte die Stadt mit. Straßensperrungen seien zwar aufgehoben worden, die Werfhallen- und Güterhallenstraße in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes waren aber am frühen Morgen noch gesperrt.