Chemie-Nobelpreis Deutsche Forscher spielen vorne mit

Stuttgart - Die Klage, dass Forscher aus den USA überproportional viele wissenschaftliche Nobelpreise einheimsen, ist altbekannt. Häufig wird sie hierzulande begleitet von dem Vorwurf, dass Deutschland in der Spitzenforschung im internationalen Vergleich zurückgefallen sei. Doch die Preisvergaben der jüngeren Vergangenheit widersprechen dieser These. In diesem Jahr haben sowohl in Physik als auch in Chemie deutsche Forscher Nobelpreise bekommen, im vergangenen Jahr erhielt der Deutsche Reinhard Genzel für seine Forschung zu Schwarzen Löchern den Physik-Nobelpreis.