Chemie im Acker Bienen-Retter schaut Bauern auf Finger

Landwirte wollen das Heft selbst in der Hand behalten

Weitere Notfallzulassungen will Schiele verhindern. Bereits mit seiner Unterschriftenaktion im Jahr 2019 eckte der Umweltaktivist vor allem bei den Landwirten im eigenen Ort an. Denn sie wollen im Kampf gegen Läuse und Viren auf den Feldern das Heft selbst in der Hand behalten und nicht in der Existenz gefährdet werden.