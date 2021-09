Chefwechsel bei Dürr Dürr-Chef tritt ab

Dieter bleibt Berater

Dieter, der vor seiner Zeit bei Dürr unter anderem beim IT-Unternehmen IBM in Stuttgart und Paris sowie der Carl Zeiss Industrielle Messtechnik in Oberkochen in führenden Positionen tätig war, wird Dürr als Berater verbunden bleiben. Zuständig ist er dabei für die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Zudem will er eigene unternehmerische Projekte verfolgen. Ein Unternehmen habe er bereits gegründet, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Ziel sei, Unternehmen nicht nur zu beraten, sondern sich auch an ihnen zu beteiligen. Erste Kunden gebe es bisher allerdings noch nicht.