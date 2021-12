Chefsuche beim VfB Stuttgart Die Entscheidung naht – pro Alexander Wehrle

Gibt es einen neuen Sportvorstand

Zuletzt hatte sich auch Jochen Sauer, der Chef der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern, dem Stuttgarter Kontrollgremium in einem Gespräch vorgestellt. Das Rennen macht nun aber wohl Wehrle, der, so hört man, zum 1. Juli 2022 einsteigen soll. Hitzlspergers Vertrag endet Mitte Oktober. Der Ex-Nationalspieler hatte vor Wochen bekannt gegeben, den Kontrakt in Stuttgart nicht verlängern zu wollen. Seitdem sucht der VfB unter Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt einen Nachfolger.