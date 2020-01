Chef des BlüBa in Marbach Volker Kugel zum Anfassen nah

Die Stufen seines Werdegangs mit Gärtnerlehre und Studium an der FH in Weihenstephan, der ersten Gartenschau in Hockenheim bis hin zum Moment der Bewerbung als Direktor des BlüBa bereicherte Kugel mit detaillierten Eindrücken und Emotionen. Zudem legte er Wert darauf, dass seine Leistungen stets in Verbindung mit einem Team zu sehen seien. Ehrlich und ungeschminkt in seinen Antworten, äußerte der BlüBa-Chef auch seine Absicht, in rund zweieinhalb Jahren das Feld Jüngeren zu überlassen. Mit viel Sympathie für seinen Berufsstand, „der immer kleiner wird“ und bei dem es deutschlandweit lediglich ein gutes Dutzend Jobs seiner Art gebe, merkte er an: „Wir müssen immer mehr zusammenhalten.“ Warmherzig sprach er von seinem „Grünzeug“-Förderer Martin Born, der ihn als Programmchef beim damaligen SDR für die Sendung auserkoren hatte.