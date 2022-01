Chef der Werte-Union CDU-Spitze fordert Max Otte zum Verlassen der Partei auf

Dazu sagte Ziemiak: „Wer nicht unverzüglich und ohne jedes Zögern ausschließt, sich von Wahlfrauen und Wahlmännern der AfD für das höchste Amt in unserem Staat wählen zu lassen, verletzt das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU mehr haben kann.“ Es sei nicht das erste Mal, dass Otte der CDU Schaden zufüge.