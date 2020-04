Charlotte wird fünf Jahre alt Happy Birthday, Prinzessin!

Stuttgart - Gäste, Geschenke, Luftballons, Kuchen: all das gehört zu Geburtstagen. Sie sind wichtige Tage - gerade im Leben von Kindern. Doch wer derzeit Wiegenfest hat, muss stark sein: an eine normale Feier im Kreis der Freunde und der Familie ist nicht zu denken. Auch Prinzessin Charlotte, die am 2. Mai fünf Jahre alt wird, muss wegen der Corona-Krise zurückstecken. Wie es sich gehört, wollen ihr dennoch zahlreiche Freunde und Familienmitglieder gratulieren. Was also tun?