Charlène von Monaco Die erschöpfte Fürstin

Monaco - Die Botschaft war in kunterbunter, ungelenker Grundschülerschrift verfasst: „We miss you, Mommy“ und „Love you, Mommy“ hatten Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella auf die Plakate geschrieben, die sie am monegassischen Nationalfeiertag am vergangenen Freitag, 19. November, auf dem Balkon des fürstlichen Palasts in die Kameras der Fotografen hielten. Die Adressatin, Fürstin Charlène von Monaco, hatte den Stadtstaat da schon wieder verlassen – kaum dass sie aus Südafrika zurückgekehrt war.