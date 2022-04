Charity-Aktion zum VfB Stuttgart Sneaker-Unikate für den guten Zweck ersteigern!

Die Versteigerung beginnt am Donnerstag, 21. April, 16 Uhr. Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 27. April, 10 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff „MeinVfB-Charity“. Neben dem Gebot bitte auch Name, Anschrift und Telefonnummer angeben. Nach Abgabeschluss wird der höchstbietende Teilnehmer kontaktiert, um die Schuhe gegen Vorlage des entsprechenden Spendenbelegs zu erhalten. Eine Übergabe wird organisiert.