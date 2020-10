Chaotische Lage Expedition durch Flammen: Brand auf Kilimandscharo

Für viele Wanderer war die Realität eine andere. "Auf dem Berg ist nichts angekommen: Keine Rettung, keine Maßnahmen, gar nichts", sagte die Juristin. Parkmitarbeiter hätten ihre Gruppe "wissentlich zwei Mal durch das Feuer geschickt". In den Camps habe es quasi keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben, Wanderer seien nicht umgeleitet worden. Und die freiwilligen Helfer, die sie gesehen habe, seien nicht ausreichend ausgestattet und ausgerüstet worden. "Die kamen in Sandalen und T-Shirts an." Die Juristin will ihren Namen nicht nennen, da in Tansania, in dem Presse- und Meinungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird, Kritik an der Regierung Folgen haben kann.

Inzwischen scheint sich das Feuer am Kilimandscharo etwas beruhigt zu haben. Es habe in Moshi, einem Ort am südlichen Fuße des Berges, sowie oberhalb davon etwas geregnet, sagte der seit 15 Jahren an dem Gebirgsmassiv lebende deutsche Bergführer Henning Schmidt. Doch sei die Lage immer noch unklar. Er würde derzeit "nicht guten Gewissens eine Gruppe hochschicken".

Die Ursache der Katastrophe ist nach wie vor unbekannt. Allerdings erlebte die Juristin den Beginn des Brandes: Das Feuer sei an einem Picknick-Platz, an dem rund 50 Wanderer, Führer und Träger Rast machten, ausgebrochen. Sie habe den Brandherd gesehen, als er noch klein war. Aus ihrer Sicht hätte man ihn mit ein paar Litern Wasser löschen können, doch keiner habe etwas unternommen. Dann habe sich das Feuer ausgebreitet. "Da war sehr viel Panik, sehr viel Angst."

Inzwischen ist auch das Nachbarland Kenia, das direkt an den Kilimandscharo grenzt, besorgt. "Feuer respektiert keine Grenzen", sagte Njue von der Tsavo Conservation Area. Da derzeit auch in Kenia die "Brand-Saison" herrsche, sei man auf eine mögliche Ausbreitung des Kilimandscharo-Feuers nach Kenia vorbereitet. "Wir beobachten die Lage genau."

