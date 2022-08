Chance für Großprojekt Bewegung bei der Bottwartalbahn

Gremien beraten weiteres Vorgehen

Sollte das Ergebnis eine positive Standardisierte Bewertung erwarten lassen, also verheißungsvoll im Hinblick auf die Förderfähigkeit ausfallen, „wird diese anschließend durchgeführt. Die Standardisierte Bewertung könnte dann im zweiten Quartal 2023 vorliegen“. Wie es dann weitergehen soll, werde in den Gremien der Projektbeteiligten beraten – also beispielsweise in den Kreistagen von Ludwigsburg und Heilbronn oder in den Gemeinderäten von Kommunen, die an der Strecke liegen.