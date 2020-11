Champions League Famose Gladbacher begeistern - Kramers Kampf ums Tor

"Ich war so stolz, als mein Name auf der Anzeigetafel stand und so traurig als es geändert wurde", sagte der 29-Jährige nach dem begeisternden 6:0-Sieg in Kiew gegen Schachtjor Donezk. Kramer hatte im 35. Europapokalspiel eigentlich seinen ersten internationalen Treffer erzielt, doch der Schiedsrichter wertete den abgefälschten Schuss in der 17. Minute zum 2:0 als Eigentor. Seine Intervention beim Unparteiischen blieb ohne Erfolg, die UEFA wertete den Treffer nicht für Kramer. "Ein Champions-League-Tor schieße ich halt nicht so oft, da lohnt es sich darum zu kämpfen", meinte Borussias Dauerläufer.