Champions League "Wahnsinnig bitter": Gladbach zittert ums Achtelfinale

SITUATION BEI GLADBACH: Es klang alles ein bisschen trotzig, was die Borussen zum Gruppen-Endspiel in der kommenden Woche sagten. "Wir haben noch eine Chance und können auf unsere Leistungen in der Gruppenphase bislang stolz sein", sagte Gladbachs Inter-Leihgabe Valentino Lazaro. Entschlossenheit war dabei nicht unbedingt zu hören. Deswegen schob der Österreicher noch hinterher: "Wir glauben bis zum Schluss daran." Etwas problematisch wird die personelle Situation in der Defensive. Wann Linksverteidiger Ramy Bensebaini nach seinem positiven Coronatest wieder spielen kann, ist noch nicht klar. Gegen Inter war zudem Innenverteidiger Nico Elvedi mit einer Muskelverletzung ausgefallen. Wann der Schweizer wieder spielen kann: unklar. Für Elvedi spielte Tony Jantschke, der sich prompt auch verletzte: Ein Schleimbeutel am Knie macht Probleme.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-538720/2