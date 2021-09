Champions League United-Trainer nach Ronaldo-Siegtor begeistert

Dabei war der 36 Jahre alte Portugiese über die volle Spielzeit gar nicht so gut in der Partie gewesen. "Es gab ein paar halbwegs ordentliche Kopfbälle in der ersten Halbzeit die zu Chancen hätten werden können, aber das Zeichen eines sehr, sehr guten Angreifers ist, dass er ruhig bleibt, wenn die Chance kommt", schwärmte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer. "So war er seine ganze Karriere hindurch. Er ist mental einfach so stark und bleibt im Spiel."