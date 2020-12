Champions League Trotz Niederlage: Gladbacher stolz auf Achtelfinal-Einzug

Die Gladbacher sprachen so bereitwillig ehrlich über ihren mutlosen Auftritt im entscheidenden Gruppenspiel in Madrid. "Real unter Duck, so wie sie heute performt haben, das ist ein Niveau, an dem wir uns heute die Zähne ausgebissen haben", sagte Rose, der zugab, "sehr, sehr verdient" verloren zu haben. Real wäre bei einer Niederlage erstmals überhaupt bei einer Champions-League-Teilnahme schon in der Vorrunde ausgeschieden.

