Champions League Süle ersetzt Hernandez in Bayern-Abwehr - Musiala für Gnabry

"Er soll zeigen, was in ihm steckt und keinen großen Druck spüren", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei Amazon Prime Video über den 18 Jahre alten Musiala und lobte dessen "demütige Art" und "Bolzplatz-Mentalität". Bei Barcelona um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht der frühere Münchner Philippe Coutinho nicht in der Anfangself.