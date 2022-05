Champions League Stimmung "sehr bescheiden" beim FC Liverpool nach Niederlage

"Wir haben es in zwei Wettbewerben ganz knapp nicht geschafft, mit dem eigentlich kleinsten Abstand, der geht", sagte Klopp, der mit seinem Team am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in England Manchester City hatte überlassen müssen. "Da ist uns natürlich nix vorzuwerfen, was soll der Mist?" Gewonnen hat Liverpool in dieser Saison beide nationalen Pokal-Wettbewerbe.